Работа девушкам в Киеве І Высокооплачиваемые вакансии

🇺🇦 Киев
Если ты устала от финансовых проблем , и тебе нужна стабильность , тогда срочно пиши мне .🎈
Я Соня , ищу сотрудниц для очень высокооплачиваемой работы , на апартаментах ,выезд . 💗
Абсолютно новый формат где безопасно ,честно и зарабатывать в первую очередь будешь ты 💵💶.
График строить будешь сама , если нужно проживание-обсудим и предоставим отличные условия . Выплата зарплаты в конце смены ,нет залогов и выдуманых штрафов .
Пиши, я на связи 24/7
Всем добра милые ,все у нас будет прекрасно
+380961204179 viber ,telegram
Если ты устала от финансовых проблем , и тебе нужна стабильность , тогда срочно пиши мне .🎈
Я Соня , ищу сотрудниц для очень высокооплачиваемой работы , на апартаментах ,выезд . 💗
Абсолютно новый формат где безопасно ,честно и зарабатывать в первую очередь будешь ты 💵💶.
График строить будешь сама , если нужно проживание-обсудим и предоставим отличные условия . Выплата зарплаты в конце смены ,нет залогов и выдуманых штрафов .
Пиши, я на связи 24/7
Всем добра милые ,все у нас будет прекрасно
+380961204179 viber ,telegram
🌸🌸🌸Работа для девушек. 50% ваши🌸🌸🌸 У нас нет штрафов и платим сразу после смены. Безопасные условия работы и полную анонимность гарантируем. Дружный коллектив, адекватное руководство Более подробно по тел Или пишите Viber/WhatsApp/Teleg. 0638121624
🍓Приглашаем на работу девушек 18-45 лет🍓
Выгодные условия: гибкий график, иногородним - проживание.
Полнейшая безопасность и конфиденциальность, ежедневные выплаты.
Условия: 50 на 50 Залогов и вычетов нет! Свой водитель, дружный коллектив,
По всем вопросам пишите или же звоните 😍 063-812-16-23 😍
Выгодные условия: гибкий график, иногородним - проживание.
Полнейшая безопасность и конфиденциальность, ежедневные выплаты.
Условия: 50 на 50 Залогов и вычетов нет! Свой водитель, дружный коллектив,
По всем вопросам пишите или же звоните 😍 063-812-16-23 😍
В эскорт агентство с отличной репутацией, #требуются_девушки на высокооплачиваемую работу в Киеве в сфере досуга. Так же, приглашаем к сотрудничеству иногородних, без проблем обеспечим проживанием. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
🔷ТРЕБОВАНИЯ
🔹Возраст 18-40 лет.
🔹Без лишнего веса.
🔹Привлекательная внешность.
🔹Дружелюбие.
🔹Адекватность.
В свою очередь гарантируем высокий стабильный доход от 3000 тысяч долларов США в месяц. Выплаты происходят ежедневно.💸
🔶УСЛОВИЯ
🔸100% безопасность и конфиденциальность.
🔸Круглосуточная охрана, сигнализация, водитель.
🔸Удобный график работы (согласовываем с тобой).
🔸При необходимости, предоставим проживание.
🔸Можно без опыта и образования.
Главное что требуется от тебя, это желание зарабатывать без лишних проблем. Если тебя заинтересовало предложение или появились дополнительные вопросы, свяжись с нами сейчас!
✅Контактная информация:
+38 (063) 812-16-24 - WhatsApp, Viber, Telegram.
Лиза.
🔷ТРЕБОВАНИЯ
🔹Возраст 18-40 лет.
🔹Без лишнего веса.
🔹Привлекательная внешность.
🔹Дружелюбие.
🔹Адекватность.
В свою очередь гарантируем высокий стабильный доход от 3000 тысяч долларов США в месяц. Выплаты происходят ежедневно.💸
🔶УСЛОВИЯ
🔸100% безопасность и конфиденциальность.
🔸Круглосуточная охрана, сигнализация, водитель.
🔸Удобный график работы (согласовываем с тобой).
🔸При необходимости, предоставим проживание.
🔸Можно без опыта и образования.
Главное что требуется от тебя, это желание зарабатывать без лишних проблем. Если тебя заинтересовало предложение или появились дополнительные вопросы, свяжись с нами сейчас!
✅Контактная информация:
+38 (063) 812-16-24 - WhatsApp, Viber, Telegram.
Лиза.
Канал создан специально для девушек ищущих работу в столице. То есть, сотрудничество с агентствами, операторами и прочие варианты заработка денег с кем-то. Решила назвать «Ворона». Почему так? А что лучше надо было: высокооплачиваемая работа для девушек в сфере досуга и эскорта в Киеве? Мне тоже не понравилось.😊
Последние время на @komsomolka_ua стало много публикаций индивидуалок и менеджеров предлагающих эскорт услуги в Киеве. Плюс мужики пишут предлагающие встречи. По этому, создала отдельно группу где будут публиковаться только вакансии.
Потому что когда девочка ищет работу в том чате, приходится просматривать массу чтива не представляющего для неё интерес. В потоке которой можно не заметить сообщения, где требуются девушки на работу. Теперь искать будет значительно проще, здесь ничего лишнего.
У вороны, есть ещё одна особенность, тут размещаются ТОЛЬКО ПРЕМИУМ ОБЪЯВЛЕНИЯ. Другими словами, предложения работодателей у которых нашлось 30$ оплатить продвижение в наших группах. Конечно это не гарантия, но однозначно лучше чем когда предлагает заработать деньги человек у которого нет три копейки купить рекламу. К тому же, я не 24/7 контролирую komsomolka ua, чем пользуются спамеры и резиденты ЧС. Пока меня нет, опубликуют свою замануху в надежде что кто-то клюнет. А в общем потоке не отличаются посты платёжеспособных людей от всяких нелегалов.
Если тебе максимально проверенные темы, тогда иди на ферму https://shpargalka.work/ferma/. Там находится рейтинг надёжных работодателей. С помощью которого сейчас многие выбирают агентов.
Кроме того, здесь нет круглосуточного неиссякаемого водопада сообщений. Вместо этого, изредка буду добавлять только варианты на которые стоит обращать внимание. По этому, советую подписаться даже если ты сегодня не в активном поиске трудоустройства. Рано или поздно могу добавить сюда именно то что идеально подойдёт.
Кроме вакансий, иногда могу оповещать о разного рода полезной информации про эскорт в Киеве.
Если есть жалобы, вопросы, предложения относительно данного канала, обращайтесь ко мне. Актуальные контакты можно найти на странице https://shpargalka.work/contacts/ моего блога.
Остальные места где можно выбирать денежные темы смотри здесь https://shpargalka.work/group/. Там список ресурсов которые имеют отношение к «Шпаргалка эскортницы».
Всем добра, бабла и счастья.😊
Алёна.😘
Последние время на @komsomolka_ua стало много публикаций индивидуалок и менеджеров предлагающих эскорт услуги в Киеве. Плюс мужики пишут предлагающие встречи. По этому, создала отдельно группу где будут публиковаться только вакансии.
Потому что когда девочка ищет работу в том чате, приходится просматривать массу чтива не представляющего для неё интерес. В потоке которой можно не заметить сообщения, где требуются девушки на работу. Теперь искать будет значительно проще, здесь ничего лишнего.
У вороны, есть ещё одна особенность, тут размещаются ТОЛЬКО ПРЕМИУМ ОБЪЯВЛЕНИЯ. Другими словами, предложения работодателей у которых нашлось 30$ оплатить продвижение в наших группах. Конечно это не гарантия, но однозначно лучше чем когда предлагает заработать деньги человек у которого нет три копейки купить рекламу. К тому же, я не 24/7 контролирую komsomolka ua, чем пользуются спамеры и резиденты ЧС. Пока меня нет, опубликуют свою замануху в надежде что кто-то клюнет. А в общем потоке не отличаются посты платёжеспособных людей от всяких нелегалов.
Если тебе максимально проверенные темы, тогда иди на ферму https://shpargalka.work/ferma/. Там находится рейтинг надёжных работодателей. С помощью которого сейчас многие выбирают агентов.
Кроме того, здесь нет круглосуточного неиссякаемого водопада сообщений. Вместо этого, изредка буду добавлять только варианты на которые стоит обращать внимание. По этому, советую подписаться даже если ты сегодня не в активном поиске трудоустройства. Рано или поздно могу добавить сюда именно то что идеально подойдёт.
Кроме вакансий, иногда могу оповещать о разного рода полезной информации про эскорт в Киеве.
Если есть жалобы, вопросы, предложения относительно данного канала, обращайтесь ко мне. Актуальные контакты можно найти на странице https://shpargalka.work/contacts/ моего блога.
Остальные места где можно выбирать денежные темы смотри здесь https://shpargalka.work/group/. Там список ресурсов которые имеют отношение к «Шпаргалка эскортницы».
Всем добра, бабла и счастья.😊
Алёна.😘
💸Высокий заработок для девушек.КИЕВ💸
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👌Приезжим предоставляем жилье.Без залогов,штрафов,вычетов❗️
👌 Индивидуальный график работы❗️
👌Работаем 50/50.зп после каждой отработанной смены❗️
НЕ ВАСЯ‼️
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Channel name was changed to «Работа для девушек в Киеве⭐️Вакансии⭐️ПИОНЕРКА»
Девчонки-девчоночки!
КИЕВ!
18+
Открылись новые апартаменты! По самой высокой ценовй политике в столице!
Только VIP гости!
Если ты молода, красива, вкусно печешь кексы и хочешь денег - набирай 0670770101, 0678204099
Все то же, что и в жизни! Но не за бесплатно♥️
Твоя Алиса♥️
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КИЕВ!
18+
Открылись новые апартаменты! По самой высокой ценовй политике в столице!
Только VIP гости!
Если ты молода, красива, вкусно печешь кексы и хочешь денег - набирай 0670770101, 0678204099
Все то же, что и в жизни! Но не за бесплатно♥️
Твоя Алиса♥️
TG: @countryofdebauchery @muchmoneyin_kiev
https://www.instagram.com/princess_of_21_century/
💜Работа по Киеву на выезда!💜
🌸Ставка от 200-450$ + чаевые, оплату производим в конце дня!
🌸Лучшая реклама!!
🌸Жильё для иногородних предоставляем!
🌸Встреча в аэропорту и на вокзале 24/7.
🌸График подбираем индивидуальный, выходные по договоренности!
Контакты;
📞 Тел. +380670002556 Ярослава
Жми 👉🏻 @Nastya531 💜
#Киев #Украина
🌸Ставка от 200-450$ + чаевые, оплату производим в конце дня!
🌸Лучшая реклама!!
🌸Жильё для иногородних предоставляем!
🌸Встреча в аэропорту и на вокзале 24/7.
🌸График подбираем индивидуальный, выходные по договоренности!
Контакты;
📞 Тел. +380670002556 Ярослава
Жми 👉🏻 @Nastya531 💜
#Киев #Украина
Channel name was changed to «Работа для девушек в Киеве І Высокооплачиваемые вакансии»
Channel name was changed to «Работа девушкам в Киеве І Высокооплачиваемые вакансии»
Шпаргалка эскортницы
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